В России за сутки COVID-19 заразились свыше 6 тыс. человек

Число заболевших COVID-19 за сутки в России выросло на 6 719 до 641 156.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 719 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2 123 (31,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки умерли 93 человека с коронавирусом, за все время - 9 166.

Число выздоровевших после COVID-19 в России превысило 400 тысяч, за сутки выписаны 4 343 человека.