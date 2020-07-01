В России за сутки COVID-19 заразились свыше 6,5 тыс.

Число случаев коронавируса в России выросло за сутки на 6 556, до 654 405. За сутки умерли 216 человек с коронавирусом, за все время - 9 536 человек.Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за все время в стране зарегистрировано 654 405 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки в России выписаны после лечения коронавируса 10 281 человек, за все время - 422 931 человек.

В частности, 1 796 человек выписаны в Москве, 845 - в Санкт-Петербурге, 812 - в Подмосковье, 359 - в Ростовской области.