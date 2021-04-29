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В России выявили 9 284 случая заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 9 284 случая заражения коронавирусом за сутки Это максимум с 17 апреля
Другие страны
29 апреля 2021 г. 13:18

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 284, это максимум с 17 апреля, когда был зафиксирован 9 321 заболевший. Общее число заразившихся увеличилось до 4 796 557.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам cегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло в России за сутки на 364 против 387 днем ранее. Всего от инфекции умер 109 731 пациент.

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