​В России возросло количество заболевших коронавирусом

В России выявили семь новых случаев коронавируса, шесть из которых зафиксированы в Якутии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил оперативный штаб при правительстве Якутии.

Среди заболевших гендиректор Якутской топливно-энергетической компании Андрей Коробов и пятеро контактировавших с ним сотрудников.

Еще один случай зафиксирован в Подмосковье, сообщает региональный оперативный штаб. Там заболел человек, прилетевший 11 марта из Праги. Всего число заболевших в Московской области достигло 18.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.