В России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Так, 120 случаев инфекции выявлено в Москве, шесть — в Московской области. Все новые пациенты в последние две недели находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.
Общее число больных COVID-19 в России достигло 658, 29 выздоровели, уточнили в оперативном штабе.