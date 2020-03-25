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В России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

© The New York Times

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Так, 120 случаев инфекции выявлено в Москве, шесть — в Московской области. Все новые пациенты в последние две недели находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 658, 29 выздоровели, уточнили в оперативном штабе.

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