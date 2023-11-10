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В России ведутся поиски пропавшего самолета Ан-2

В России ведутся поиски пропавшего самолета Ан-2 В России, на Чукотке, ведутся поиски пропавшего самолета "Ан-2" с двумя членами экипажа и одним пассажиром на борту.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 09:38
В России ведутся поиски пропавшего самолета Ан-2

В России, на Чукотке, ведутся поиски пропавшего самолета "Ан-2" с двумя членами экипажа и одним пассажиром на борту.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, утром 10 ноября от дежурного Магаданского регионального центра планирования поступила информация о том, что в 01:40 (по московскому времени) вылетел самолет Ан-2, и по времени посадки не вышел на связь.

В оперативных службах уточнили, что в настоящее время последние координаты "Ан-2" известны, но пока обнаружить его или установить с ним связь не удалось.

На поиски отправлены спасатели и волонтеры на вездеходах.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada “An-2” təyyarəsi radarlardan itib

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