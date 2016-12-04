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    В России уроженец Азербайджана 5 лет организовывал фиктивные браки иностранцев с россиянками

    По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Иванове по материалам УФСБ полиция расследует уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

    Как передает Report, об этом сообщает İvanovonews.ru.

    Из материалов дела известно, что уроженец Азербайджана с 2011 по 2016 годы организовывал заключение фиктивных браков иностранцев с гражданами Российской Федерации. Женщины, согласившиеся на такой брак без цели создания семьи, получали от него денежное вознаграждение в сумме от 2000 до 10 000 рублей и в скором времени разводились. Женихи-мигранты в свою очередь получали российское гражданство.

    «Одним из последних эпизодов противоправной деятельности фигуранта стал фиктивный брак между ивановкой и гражданином Грузии», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

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