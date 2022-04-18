В России сообщили об уничтожении партий иностранного вооружения для Украины

ВС РФ уничтожили логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран.

ВС РФ уничтожили логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что утром высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России ВС РФ нанесли удар в районе Львова по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. "Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней в Украину от США и европейских стран", - подчеркнул Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией РФ нанесены удары по 331 военному объекту Украины, добавил он. "Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331 военному объекту. Поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское.