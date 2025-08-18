В России самолет совершил внештатную посадку из-за неисправновсти

Самолет российской авиакомпании S7, совершавший рейс из Норильска в Новосибирск вернулся из-за сигнала о неисправности.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

"По предварительным данным, сегодня около 9 часов местного времени при выполнении рейса на воздушном судне авиакомпании "Сибирь" по маршруту Новосибирск - Норильск зафиксировано срабатывание сигнализации о сбое в работе гидросистемы самолета", - говорится в сообщении прокуратуры.

Посадка произведена в штатном режиме. На борту самолета находились 152 пассажира, из них 14 детей.