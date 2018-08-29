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    В России разрешат отстрел енотов

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Отстрел енотов разрешат в Сочи Краснодарского края России. 

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такое решение было принято для того, чтобы урегулировать численность животных, которая в последнее время выросла. Сейчас их насчитывают более 20 тысяч особей.

    Решение было принято на заседании, которое прошло сегодня, 29 августа, в национальном парке Сочи. 

    Помимо этого, они начали выходить к людям, а это может привести к серьёзным последствиям. В частности, животные являются переносчиками опасных заболеваний — бешенства, чумки и других — и могут нанести урон домашнему хозяйству, к примеру, украв курицу или другую живность.

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