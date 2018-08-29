В России разрешат отстрел енотов

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Отстрел енотов разрешат в Сочи Краснодарского края России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такое решение было принято для того, чтобы урегулировать численность животных, которая в последнее время выросла. Сейчас их насчитывают более 20 тысяч особей.

Решение было принято на заседании, которое прошло сегодня, 29 августа, в национальном парке Сочи.

Помимо этого, они начали выходить к людям, а это может привести к серьёзным последствиям. В частности, животные являются переносчиками опасных заболеваний — бешенства, чумки и других — и могут нанести урон домашнему хозяйству, к примеру, украв курицу или другую живность.