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В России разбился самолет, есть погибшие

В России разбился самолет, есть погибшие Легкомоторный самолет Piper упал вблизи деревни Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области России
Другие страны
8 января 2021 г. 21:23
В России разбился самолет, есть погибшие

Легкомоторный самолет Piper упал вблизи деревни Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС страны.

"В 15:05 8 января 2021 года поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в результате инцидента погибли три человека. Причиной ЧП стало столкновение самолета с другим воздушным судном при полете.

По данным источника в экстренных службах, среди погибших двое мужчин и женщина. Самолет полностью разрушен. "Причиной аварии могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность", - добавили в экстренных службах.

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