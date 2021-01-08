В России разбился самолет, есть погибшие

Легкомоторный самолет Piper упал вблизи деревни Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области России

Легкомоторный самолет Piper упал вблизи деревни Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС страны.

"В 15:05 8 января 2021 года поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в результате инцидента погибли три человека. Причиной ЧП стало столкновение самолета с другим воздушным судном при полете.

По данным источника в экстренных службах, среди погибших двое мужчин и женщина. Самолет полностью разрушен. "Причиной аварии могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность", - добавили в экстренных службах.