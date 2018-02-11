В России разбился пассажирский самолёт Ан-148 - ФОТО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолёт Саратовских авиалиний разбился в районе деревни Аргуново Воскресенского района Московской области.

Как передает Report со местные СМИ, самолет пропал с радаров через две минуты после взлета.

Самолет летел рейсом 6W 703 из Москвы в Орск.

По данным сервиса FlightRadar24, отслеживающего перемещения самолетов со с включенными транспондерами (преимущественно, гражданских), самолет резко потерял высоту в 15:26 по бакинскому времени.

Как сообщают первые прибывшие на место крушения спасатели, разлет обломков самолета составляет примерно один километр.

На борту самолета находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа.