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    В России разбился пассажирский самолёт Ан-148 - ФОТО

    Предположительно, самолёт разбился в районе деревни Аргуново

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолёт Саратовских авиалиний разбился в районе деревни Аргуново Воскресенского района Московской области.

    Как передает Report со местные СМИ, самолет пропал с радаров через две минуты после взлета.

    Самолет летел рейсом 6W 703 из Москвы в Орск.

    По данным сервиса FlightRadar24, отслеживающего перемещения самолетов со с включенными транспондерами (преимущественно, гражданских), самолет резко потерял высоту в 15:26 по бакинскому времени.

    Как сообщают первые прибывшие на место крушения спасатели, разлет обломков самолета составляет примерно один километр.

    На борту самолета находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

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