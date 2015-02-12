В России проводятся масштабные учения ракетных войск

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ О начале учений Ракетных войск стратегического назначения сообщил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по РВСН полковник Игорь Егоров.

По словам представителя Минобороны, ракетные полки, расположенные на обширной территории от Тверской до Иркутской области, получили внезапную комплексную задачу. Подразделениям пришлось действовать в ситуации, когда диверсионные группы условного противника заминировали участки маршрутов боевого патрулирования. Кроме того, предусматривалось, что условный противник применил химическое оружие вблизи полевых позиций.

К учениям привлечены инженерные подразделения, части радиационной, химической и биологической защиты, а также специальные части противодиверсионной борьбы.

Как отмечает Report со ссылкой на РБК, сообщения о проведении учений различных родов войск в российских Вооруженных силах за последний год поступали регулярно.

Последние по времени учения были объявлены 10 февраля. Тогда на юге России начались масштабные полевые учения военнослужащих разведывательных и специальных подразделений, в занятиях задействовано около 2 тыс. военных и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Учения продлятся месяц, в ходе них разведчики будут совершенствовать полевую выучку на семи полигонах в Волгоградской области, Ставропольском крае, Чечне, Дагестане, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.