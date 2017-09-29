В России проведена масштабная операция по изъятию незаконного оружия

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ ФСБ и МВД России пресекли деятельность групп и лиц, причастных к организации каналов поставок в незаконный оборот оружия. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Согласно сообщению, в 21 регионе страны проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины.

"В результате из незаконного оборота изъята 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет "Калашникова", 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер ("Глок", "Вальтер", "ПМ", "ТТ", "АПС", "ПСМ", "Наган"), в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва", - отмечается в сообщении.

Наряду с этим прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов.