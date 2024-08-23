В России пропал гидросамолет

В Красноярском крае России пропал гидросамолет.

В Красноярском крае России пропал гидросамолет.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в экстренных службах.

"Гидросамолет Л-4 пропал со связи в нескольких километрах от поселка Подкаменная Тунгуска. Позднее с самолетом не смогли связаться и на других точках маршрута", - сказал собеседник агентства.

Количество людей на борту воздушного судна неизвестно. Списки пассажиров перед вылетом в органы управления воздушным движением региона не подавались.

Самолет начали искать, добавили в экстренных службах.