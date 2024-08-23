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В России пропал гидросамолет

В России пропал гидросамолет В Красноярском крае России пропал гидросамолет.
Другие страны
23 августа 2024 г. 12:56
В России пропал гидросамолет

В Красноярском крае России пропал гидросамолет.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в экстренных службах.

"Гидросамолет Л-4 пропал со связи в нескольких километрах от поселка Подкаменная Тунгуска. Позднее с самолетом не смогли связаться и на других точках маршрута", - сказал собеседник агентства.

Количество людей на борту воздушного судна неизвестно. Списки пассажиров перед вылетом в органы управления воздушным движением региона не подавались.

Самолет начали искать, добавили в экстренных службах.

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