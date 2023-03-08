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В России произошло землетрясение магнитудой 6,1

В России произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Камчатки (Россия) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр толчков расположен в 128 км от города Северо-Курильск.
Другие страны
8 марта 2023 г. 11:26
В России произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Камчатки (Россия) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр толчков расположен в 128 км от города Северо-Курильск.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал землетрясение к югу от Камчатки. По информации центра, оно произошло в 100 км от города Северо-Курильск на глубине 60 км.

Землетрясение произошло около 18:03 по местному времени (9:03 мск). О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Последний раз землетрясение с эпицентром к югу от Камчатки магнитудой 5 зафиксировал камчатский филиал геофизической службы РАН 8 января. Тогда эпицентр находился в 69 км от Северо-Курильска.

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