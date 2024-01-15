В России произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение произошло на севере Бурятии, магнитуда составила 5,7.

Землетрясение произошло на севере Бурятии, магнитуда составила 5,7.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В 20:52 произошло сейсмособытие в 58 км северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда - 5,7. Энергетический класс 14,3. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Толчки на территории Республики Бурятия ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районе, в городах Северобайкальске и Улан-Удэ.