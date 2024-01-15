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В России произошло землетрясение магнитудой 5,7

В России произошло землетрясение магнитудой 5,7 Землетрясение произошло на севере Бурятии, магнитуда составила 5,7.
Другие страны
15 января 2024 г. 19:02
В России произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение произошло на севере Бурятии, магнитуда составила 5,7.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В 20:52 произошло сейсмособытие в 58 км северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда - 5,7. Энергетический класс 14,3. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Толчки на территории Республики Бурятия ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районе, в городах Северобайкальске и Улан-Удэ.

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