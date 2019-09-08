 Наверх

В России проходят региональные выборы

​В России проходят региональные выборы

В России начался единый день голосования.

Как передаёт Report, выборы стартовали с Сахалина, где определят губернатора области. Всего 8 сентября на прямых выборах изберут 16 руководителей регионов, депутатов 13 законодательных собраний и 21 городской думы, а также трех мэров региональных столиц.

Руководителей регионов 8 сентября выбирают жители Алтая, Башкирии, Калмыкии, Забайкалья, Ставрополья, Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областей, а также Санкт-Петербурга. Москва в воскресенье выбирает депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным округам.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!