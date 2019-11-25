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В России при выбросе газа отравились 43 школьника

В России при выбросе газа отравились 43 школьника
Число пострадавших при выбросе газовой смеси возле школы в Вадском районе Нижегородской области составило 44 человека

Число пострадавших при выбросе газовой смеси возле школы в Вадском районе Нижегородской области России составило 44 человека, среди которых 43 ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, после оказания медицинской помощи 27 детей отпущены домой, проводится осмотр еще 17 пострадавших.

Причиной отравления школьников под Нижним Новгородом стала выброс вещества с газораспределительной станции (ГРС), где стравливали газ, сообщили в администрации Вадской средней школы. Отмечается, что ГПС находится в полутора километрах от школы.

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