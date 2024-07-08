В России пресечена попытка угона стратегического бомбардировщика

ФСБ России пресекла попытку украинской разведки организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Украину.

ФСБ России пресекла попытку украинской разведки организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России", - сообщили в ЦОС.

Как следует из опубликованной ФСБ фотографии переписки с представителем украинских спецслужб, российскому военному обещали не менее 3 млн долларов за угон. Согласно переписке, 1 млн долларов обещал выделить "Укроборонпром".

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами, носитель ядерных и обычных бомб и ракет.