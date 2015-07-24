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    ​В России предлагают уничтожать санкционные продукты

    Путин: Я прошу администрацию и правительство проработать это с юристами и предложить соответствующие решения

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Владимир Путин поручил правительству разработать механизм уничтожения товаров, ввоз которых запрещен в рамках продуктового эмбарго, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    "Я прошу администрацию и правительство проработать это с юристами и предложить соответствующие решения", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

    Предложение разработать механизм, который позволил бы уничтожать ввозимые в страну санкционные товары "на месте", сделал министр сельского хозяйства Александр Ткачёв.

    Также ввод таких мер поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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