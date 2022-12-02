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В России потерпел крушение истребитель МиГ-31

В России потерпел крушение истребитель МиГ-31 Истребитель МиГ-31 упал в Надеждинском районе Приморья (Россия).
Другие страны
2 декабря 2022 г. 11:55
В России потерпел крушение истребитель МиГ-31

Истребитель МиГ-31 упал в Надеждинском районе Приморья (Россия).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате крушения нет.

Сообщается, что пилоты катапультировались, их состояние выясняется.

Это третье крушение истребителя в последнее время. Так, 17 октября на многоэтажный жилой дом в Ейске упал истребитель Су-34, в результате погибли 15 человек. 23 октября в Иркутске на деревянный жилой дом упал истребитель Су-30, погибли оба пилота, жители дома не пострадали.

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Версия на английском языке MIG-31 fighter jet crashes in Russia 
Версия на азербайджанском языке Rusiyada "MiQ-31" qırıcısı qəzaya uğrayıb

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