В России потерпел крушение истребитель МиГ-31

Истребитель МиГ-31 упал в Надеждинском районе Приморья (Россия).

Истребитель МиГ-31 упал в Надеждинском районе Приморья (Россия).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате крушения нет.

Сообщается, что пилоты катапультировались, их состояние выясняется.

Это третье крушение истребителя в последнее время. Так, 17 октября на многоэтажный жилой дом в Ейске упал истребитель Су-34, в результате погибли 15 человек. 23 октября в Иркутске на деревянный жилой дом упал истребитель Су-30, погибли оба пилота, жители дома не пострадали.