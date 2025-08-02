О нас

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана В России после взрывов вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр".
Другие страны
2 августа 2025 г. 15:38
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана

В России после взрывов вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источника, 2 августа на территории Волгоградской области вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр". Он входит в систему газопроводов, принадлежащей "Газпрому", и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Отмечается, что после сообщений о взрывах к газопроводу выехали российские экстренные службы. По словам местных жителей в районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва.

Данная магистраль обеспечивает энергией ряд объектов ВПК РФ: "Демиховский машиностроительный завод", "Российская самолетостроительная корпорация МИГ (производственный комплекс №1)", завод по изготовлении патронов "Магнум-к" и другие.

Сообщается, что транспортировка газа по магистральному газопроводу "Центральная Азия-Центр" в Волгоградской области остановлена на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали промышленный объект в Новокуйбышевке Самарской области. В сети отмечали, что, вероятно, дроны поразили местный НПЗ.

Также сообщалось об ударе ВСУ по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi