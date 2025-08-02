В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана

В России после взрывов вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр".

В России после взрывов вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источника, 2 августа на территории Волгоградской области вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр". Он входит в систему газопроводов, принадлежащей "Газпрому", и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Отмечается, что после сообщений о взрывах к газопроводу выехали российские экстренные службы. По словам местных жителей в районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва.

Данная магистраль обеспечивает энергией ряд объектов ВПК РФ: "Демиховский машиностроительный завод", "Российская самолетостроительная корпорация МИГ (производственный комплекс №1)", завод по изготовлении патронов "Магнум-к" и другие.

Сообщается, что транспортировка газа по магистральному газопроводу "Центральная Азия-Центр" в Волгоградской области остановлена на неопределенный срок.

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