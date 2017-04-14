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    В России поезд столкнулся со школьным автобусом, есть погибшие

    Обстоятельства ДТП выясняются

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, еще один пострадал при столкновении грузового поезда со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде в Нововаршавском районе Омской области, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "На нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и школьный микроавтобус, в котором находились 10 детей. Пострадали три человека, двое из них - водитель и сопровождающий - погибли, ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести", - заявил источник в экстренных службах.

    Обстоятельства ДТП выясняются.

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