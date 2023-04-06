В России подготовят искусственный интеллект "Жириновский"

В России подготовят искусственный интеллект «Жириновский».

В России подготовят искусственный интеллект "Жириновский".

Как передает Report со ссылкой на Telegraf, об этом заявил депутат Леонид Слуцкий.

Он сообщил о планах по созданию нейросети, которая поможет смоделировать позицию, которую бы занимал Владимир Жириновский.

"Новейшая современная нейросеть, которая сумеет смоделировать на основе анализа сегодняшней ситуации ту позицию, которую занял бы гениальный политик, великий сын сегодняшней России в отношении той или иной проблемы. Животрепещущей, как в сфере внешней политики России, так и внутри страны. Уверен, что этот проект будет успешным", — надеется Слуцкий.