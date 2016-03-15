В России оценили сумму убытков от западных санкций

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Сумма ущерба, нанесенного российской финансовой отрасли антироссийскими санкциями, за два года составила 250 миллиардов долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на lenta.ru, об этом заявил советник президента России Сергей Глазьев.

"После введения ограничений со стороны западных стран российские заемщики вынуждены были вернуть уже около 200 миллиардов долларов", - отметил он.

Напомним, Россия находится под экономическими санкциями ряда стран, в том числе государств-членов ЕС, США, Японии, Австралии и Канады. Ограничения коснулись банковского, нефтяного и оборонного секторов.