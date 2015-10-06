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    ​В России не исключают участия в операции против ИГ в Ираке

    Валентина Матвиенко: Россия может рассмотреть этот вопрос, если от иракских властей поступит такая просьба

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Россия может рассмотреть политическую и военную целесообразность своего участия в операции против ИГ в Ираке в случае, если от иракских властей поступит такая просьба".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    "В случае официального обращения Ирака к Российской Федерации руководство страны рассмотрит политическую и военную целесообразность участия наших воздушных сил в воздушной операции, пока такого обращения нет, поэтому не будем гадать на кофейной гуще", - сказала она.

    Ранее сообщалось, что Россия не получала официальных запросов от Ирака об авиаударах по позициям ИГ на иракской территории.

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