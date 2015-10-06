​В России не исключают участия в операции против ИГ в Ираке

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Россия может рассмотреть политическую и военную целесообразность своего участия в операции против ИГ в Ираке в случае, если от иракских властей поступит такая просьба".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В случае официального обращения Ирака к Российской Федерации руководство страны рассмотрит политическую и военную целесообразность участия наших воздушных сил в воздушной операции, пока такого обращения нет, поэтому не будем гадать на кофейной гуще", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Россия не получала официальных запросов от Ирака об авиаударах по позициям ИГ на иракской территории.