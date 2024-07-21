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В России на водоемах за сутки утонули 40 человек

В России на водоемах за сутки утонули 40 человек Число погибших на водоемах в России за прошедшие сутки составило 40 человек.
Другие страны
21 июля 2024 г. 17:02
В России на водоемах за сутки утонули 40 человек

За прошедшие сутки на водоемах в России погибло 40 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сорок человек, в том числе двое детей, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки, что на 21 случай больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что 20 июля по России зафиксировано 53 происшествия на воде против 23 случаев за аналогичный период прошлого года.

В связи с резким увеличением смертельных случаев на водоемах МЧС РФ настоятельно рекомендует гражданам выбирать для купания оборудованные для этого места, не оставлять детей на водоемах без присмотра, не купаться после употребления алкоголя, а также надевать спасательные жилеты, находясь в лодке.

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