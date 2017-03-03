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    В России мужчина угрожал взорвать больницу из-за желания покурить

    Возбуждено уголовное дело

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Житель Волгоградской области позвонил в больницу и заявил, что взорвет ее, если ему в течение часа не привезут сигареты.

    Как передает Report, об этом сoобшил Lenta.ru. 

    Прибывшая в больницу оперативно-следственная группа эвакуировала 30 работников и пациентов медучреждения, обследовала здание, но ничего похожего на взрывное устройство не нашла. За полчаса полицейские смогли установить личность хулигана и задержали его.

    Им оказался 39-летний безработный житель поселка Иловля, ранее судимый за грабеж. Он признал свою вину и объяснил звонок острым желанием покурить.

    Возбуждено уголовное дело.

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