В России мужчина угрожал взорвать больницу из-за желания покурить

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Житель Волгоградской области позвонил в больницу и заявил, что взорвет ее, если ему в течение часа не привезут сигареты.

Как передает Report, об этом сoобшил Lenta.ru.

Прибывшая в больницу оперативно-следственная группа эвакуировала 30 работников и пациентов медучреждения, обследовала здание, но ничего похожего на взрывное устройство не нашла. За полчаса полицейские смогли установить личность хулигана и задержали его.

Им оказался 39-летний безработный житель поселка Иловля, ранее судимый за грабеж. Он признал свою вину и объяснил звонок острым желанием покурить.

Возбуждено уголовное дело.