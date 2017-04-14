В России мужчина открыл огонь по детям

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Оренбурге мужчина открыл огонь по детям, играющим во дворе дома, в результате чего один ребенок попал в больницу, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Неизвестный мужчина из окна многоэтажки произвел несколько выстрелов по детям, игравшим на детской площадке во дворе жилого дома. Один ребенок 13 лет госпитализирован", - сообщил источник в Следственном комитете.

По его словам, следователи начали доследственную проверку: опрашиваются свидетели произошедшего, в том числе дети, выясняется личность, причастная к преступлению.