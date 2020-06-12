В России коронавирусом заразились около 9 тыс., умерли 183 человек

Число случаев коронавируса в России за сутки составило 8 987, за все время - 511 423.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 987 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 216 (35,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 511 423 случая (+1,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.В России за сутки умерли 183 человека с COVID-19, в частности, в Москве умерли 49 человек, в Санкт-Петербурге - 41, в Подмосковье - 22. За весь период число умерших составило 6 715 человек.Кроме того, за сутки после коронавируса в России выписаны 8 220 человек, всего выздоровели 269 370 человек.