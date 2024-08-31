О нас

В России к Telegram были вопросы, но Дурова никто не арестовывал - Песков

В России к Telegram были вопросы, но Дурова никто не арестовывал - Песков У российской стороны были вопросы к мессенджеру Telegram, но при этом в России его основателя Павла Дурова никто не арестовывал.
Другие страны
31 августа 2024 г. 17:21
В России к Telegram были вопросы, но Дурова никто не арестовывал - Песков

У российской стороны были вопросы к мессенджеру Telegram, но при этом в России его основателя Павла Дурова никто не арестовывал.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас-то его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

"Да, действительно террористы пользуются сетью "Телеграм", но террористы пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора "Рено" или "Ситроен"?", - сказал представитель Кремля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kreml: Rusiyada da “Telegram”la bağlı suallar var idi, amma Durovu həbs etmirdik

Другие новости из категории

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
31 августа 2024 г. 18:25
Эрдоган: Турция намерена одновременно развивать отношения с Востоком и Западом
Эрдоган: Турция намерена одновременно развивать отношения с Востоком и Западом
31 августа 2024 г. 18:12
В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита
В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита
31 августа 2024 г. 17:45
В турецкой Мугле нашли тело пропавшей туристки из России
В турецкой Мугле нашли тело пропавшей туристки из России
31 августа 2024 г. 17:12
Вучич не верит во вступление Сербии в ЕС в 2028 году
Вучич не верит во вступление Сербии в ЕС в 2028 году
31 августа 2024 г. 17:09
Армия Израиля сообщила о падении подозрительной цели у границы с Ливаном
Армия Израиля сообщила о падении подозрительной цели у границы с Ливаном
31 августа 2024 г. 17:00
Компания Ford отзовет в США свыше 90 тыс. автомобилей из-за неисправности
Компания Ford отзовет в США свыше 90 тыс. автомобилей из-за неисправности
31 августа 2024 г. 16:32
В Башкортостане из-за пожара частично обрушилась крыша ТЦ
В Башкортостане из-за пожара частично обрушилась крыша ТЦ
31 августа 2024 г. 15:52
Замгенсека НАТО заявил, что альянсу предстоит повысить военные расходы до 3% ВВП
Замгенсека НАТО заявил, что альянсу предстоит повысить военные расходы до 3% ВВП
31 августа 2024 г. 15:30
СМИ сообщают о связях Дурова с контрразведкой Франции
СМИ сообщают о связях Дурова с контрразведкой Франции
31 августа 2024 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi