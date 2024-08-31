В России к Telegram были вопросы, но Дурова никто не арестовывал - Песков

У российской стороны были вопросы к мессенджеру Telegram, но при этом в России его основателя Павла Дурова никто не арестовывал.

У российской стороны были вопросы к мессенджеру Telegram, но при этом в России его основателя Павла Дурова никто не арестовывал.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас-то его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

"Да, действительно террористы пользуются сетью "Телеграм", но террористы пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора "Рено" или "Ситроен"?", - сказал представитель Кремля.