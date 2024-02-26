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В России изменится работа футбольных судей

В России изменится работа футбольных судей В Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России изменится работа системы видеопросмотра (VAR).
Другие страны
26 февраля 2024 г. 20:33
В России изменится работа футбольных судей

В Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России изменится работа системы видеопросмотра (VAR).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте организации.

Начиная с марта 2024 года, главные арбитры матчей будут обязаны озвучивать вслух принятые решения после видеопросмотра игрового эпизода через монитор. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции уже в весенней части сезона-2023/24.

Данный эксперимент проводится РФС под патронажем Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и Международной федерации футбола (ФИФА). Подобная инициатива действует на матчах Медийной футбольной лиги (MFL), начиная с 2022 года.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров РПЛ "Краснодар" ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился "Зенит", у которого на два очка меньше. Тройку замыкает "Динамо" (32 очка).

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