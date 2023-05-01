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В России из-за взрыва сошел с рельсов грузовой поезд

В России из-за взрыва сошел с рельсов грузовой поезд В Брянской области из-за взрыва на железной дороге сошел с рельсов грузовой поезд.
Другие страны
1 мая 2023 г. 13:03
В России из-за взрыва сошел с рельсов грузовой поезд

В Брянской области из-за взрыва на железной дороге сошел с рельсов грузовой поезд.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы», — написал Богомаз.

Движение поездов на данном участке железной дороги приостановлено.

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Версия на английском языке Derailment of freight train locomotive in explosion reported in Russia
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