В России из-за взрыва сошел с рельсов грузовой поезд

В Брянской области из-за взрыва на железной дороге сошел с рельсов грузовой поезд.

В Брянской области из-за взрыва на железной дороге сошел с рельсов грузовой поезд.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы», — написал Богомаз.

Движение поездов на данном участке железной дороги приостановлено.