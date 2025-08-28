В России из-за лесного пожара под угрозой находятся более 20 туристов
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 11:12
Более 20 туристов заблокированы лесным пожаром под Геленджиком (Россия), за ними направлен катер.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС.
"В Геленджике, в Пшадском лесничестве, горят 3,2 гектара в районе населенного пункта Криница. Тушат более 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. В готовности аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 40 специалистов и 5 единиц техники", - отметили в ведомстве.
Угрозы населенному пункту нет, добавили в МЧС.
