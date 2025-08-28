    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    В России из-за лесного пожара под угрозой находятся более 20 туристов

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 11:12
    В России из-за лесного пожара под угрозой находятся более 20 туристов

    Более 20 туристов заблокированы лесным пожаром под Геленджиком (Россия), за ними направлен катер.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС.

    "В Геленджике, в Пшадском лесничестве, горят 3,2 гектара в районе населенного пункта Криница. Тушат более 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. В готовности аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 40 специалистов и 5 единиц техники", - отметили в ведомстве.

    Угрозы населенному пункту нет, добавили в МЧС.

    #лесные пожары   #Россия   #МЧС России   #туристы  

    Последние новости

    13:21

    Пашинян раскритиковал администрацию Байдена за политику на Южном Кавказе

    В регионе
    13:21

    В Баку жильцам 15 квартир взорвавшегося здания будет предоставлена ​​временная арендная плата

    Происшествия
    13:20

    Грузия и США обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    13:19

    Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона переносится из Барды в Ханкенди

    Инфраструктура
    13:14

    Объявлены сроки подачи заявок на студенческие кредиты

    Наука и образование
    13:14

    Премьер Армении: Гарегин II должен покинуть свой пост

    В регионе
    13:05

    SOCAR в I полугодии увеличил производство дизтоплива на своем заводе в Турции на 7%

    Энергетика
    13:04

    Украина поразила российский корабль-носитель ракет "Калибр" в Азовском море

    Другие страны
    13:03

    В Азербайджане приняты новые госстандарты в сфере телекоммуникаций

    ИКТ
    Лента новостей