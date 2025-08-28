В России из-за лесного пожара под угрозой находятся более 20 туристов

Более 20 туристов заблокированы лесным пожаром под Геленджиком (Россия), за ними направлен катер.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС.

"В Геленджике, в Пшадском лесничестве, горят 3,2 гектара в районе населенного пункта Криница. Тушат более 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. В готовности аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 40 специалистов и 5 единиц техники", - отметили в ведомстве.

Угрозы населенному пункту нет, добавили в МЧС.