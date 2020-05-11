В России за сутки COVID-19 заразились свыше 11 тыс. человек, умерли - 94

Число выявленных заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 656, до 221 344, у 46,5% новых заболевших нет симптомов. За сутки от коронавируса умерли 94 человека, 2 009 - за все время.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Оперативная сводка на 11.05.2020. За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 656 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 417 (46,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.