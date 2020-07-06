О нас
Report Georgia

В России число заразившихся COVID-19 за сутки превысило 6,6 тыс. человек

В России число заразившихся COVID-19 за сутки превысило 6,6 тыс. человек За сутки выписаны 3 579 человек после COVID-19, за все время - 454 329
Другие страны
6 июля 2020 г. 11:59
В России число заразившихся COVID-19 за сутки превысило 6,6 тыс. человек

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 6 611, до 687 862.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой корона вирусной инфекции COVID-19 – 6 611 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 907 (28,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки выписаны 3 579 человек после COVID-19, за все время - 454 329. 

За сутки в России умерли 135 человек, за все время - 10 296.

 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

На Филиппинах эвакуировали более 400 человек после разлива топлива
На Филиппинах эвакуировали более 400 человек после разлива топлива
6 июля 2020 г. 11:09
В Украине за сутки от COVID-19 скончались 13 человек
В Украине за сутки от COVID-19 скончались 13 человек
6 июля 2020 г. 10:16
В Индии число зараженных COVID-19 за сутки выросло на 24,2 тыс.
В Индии число зараженных COVID-19 за сутки выросло на 24,2 тыс.
6 июля 2020 г. 09:06
В ОАЭ изменилась структура федерального правительства
В ОАЭ изменилась структура федерального правительства
6 июля 2020 г. 08:10
Премьер Хорватии объявил о победе правящей партии на выборах
Премьер Хорватии объявил о победе правящей партии на выборах
6 июля 2020 г. 07:09
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
6 июля 2020 г. 03:26
Число жертв паводков в Японии выросло
Число жертв паводков в Японии выросло
6 июля 2020 г. 00:15
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,1 млн
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,1 млн
5 июля 2020 г. 23:06
Стрельба в США, 4 убитых
Стрельба в США, 4 убитых
5 июля 2020 г. 22:34
В Беларуси число случаев заражения коронавирусом превысило 63,5 тысячи
В Беларуси число случаев заражения коронавирусом превысило 63,5 тысячи
5 июля 2020 г. 17:51

Последние новости

12:06
"Газпром" поставляет самый дешевый газ на китайском рынке Энергетика
11:59
В России число заразившихся COVID-19 за сутки превысило 6,6 тыс. человек Другие страны
11:51
ФотоВидеоВ воинских частях в прифронтовой зоне проведены учения в ночное время Армия
11:40
В состоянии легких Бахрама Багирзаде есть значительное улучшение Здравоохранение
11:35
Россия намерена сделать квотирование экспорта зерна постоянным АПК
11:22
Арестованы еще 4 нарушителя карантина Происшествия
11:21
Умер Эннио Морриконе Искусство
11:17
ФотоПолиция оштрафовала прибывших в Гах "любителей" отдыха Происшествия
11:10
Saudi Aramco повысила цены на нефть для азиатских стран Энергетика
11:09
На Филиппинах эвакуировали более 400 человек после разлива топлива Другие страны
11:05
Число зараженных COVID-19 в Армении приближается к 29 тыс. В регионе
10:59
В Азербайджане создан новый страховой брокер Финансы
10:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2020) Финансы
10:50
Еще один бакинский отель нарушил правила карантина Происшествия
10:44
Эссьен назвал лучшего футболиста чемпионата Азербайджана Футбол