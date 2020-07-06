В России число заразившихся COVID-19 за сутки превысило 6,6 тыс. человек

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 6 611, до 687 862.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой корона вирусной инфекции COVID-19 – 6 611 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 907 (28,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
За сутки выписаны 3 579 человек после COVID-19, за все время - 454 329.
За сутки в России умерли 135 человек, за все время - 10 296.