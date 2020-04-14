В России число зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч

В России за сутки зарегистрировали 2 774 пациента с COVID-19 в 51 регионе, 22 человека умерли, 224 вылечились.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным, оперативного штаба, общее число больных по стране выросло до 21 102, поправились 1 694, жертвами заболевания стали 170 человек. Проведено более 1,4 миллиона тестов.Больше всего новых случаев в Москве - 1 489, за ней следуют Подмосковье (460), Санкт-Петербурге (121). Также 97 заражений зафиксированы в Коми, 68 - в Нижегородской области.Во многих регионах действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома. Многие предприятия приостановили работу, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.