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В России число зараженных COVID-19 превысило 36 тысяч

В России число зараженных COVID-19 превысило 36 тысяч

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 785 и сейчас составляет 36 793 человека во всех регионах страны. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выздоровело на данный момент 3 057 человек, 313 умерли, сообщили  в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 467 человек, за весь период - 3 057. За сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 313 человек", - говорится в сообщении штаба. 

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