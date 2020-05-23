В России число умерших от коронавируса за сутки превысило 3 тыс.

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 9 434, до 335 882.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 434 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 966 (42,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки умерли 139 человек с COVID-19, за все время - 3 388.

После COVID-19 в РФ выписаны 8 111 человек за сутки, всего выздоровели 107 936.