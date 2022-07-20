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В России авиадиспетчеры массово выходят на пенсию

В России авиадиспетчеры массово выходят на пенсию Российские авиадиспетчеры массово увольняются, чтобы получить 12 окладов. Они боятся, что в октябре им перестанут платить зарплату.
Другие страны
20 июля 2022 г. 20:13
В России авиадиспетчеры массово выходят на пенсию

Российские авиадиспетчеры массово увольняются, чтобы получить 12 окладов. Они боятся, что в октябре им перестанут платить зарплату.

Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru, об этом сообщается в Telegram-канале «Mash».

Услуги авиадиспетчеров включены в стоимость каждого билета, при этом иностранные компании платили в десять раз больше, чем российские. Поскольку сейчас в основном летают российские перевозчики, доходы диспетчеров серьезно упали. Сотрудников предупредили, что в октябре нечем будет платить им зарплату.

Диспетчеры решили, что сейчас им выгоднее всего выйти на пенсию, ведь тогда по контракту они получат средний оклад за год.

Профсоюз предложил повысить стоимость авиационного обслуживания для российских компаний, чтобы сотрудникам продолжили выплачивать зарплату.

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