​В России 30 школьников отравились на концерте в День Победы

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Челябинской области в городе Пласт 30 детей госпитализированы с симптомами отравления химическими веществами. Они участвовали в концерте в местном Дворце культуры.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил представитель СУ СКР по региону.

"По информации, поступившей из лечебного учреждения, здоровью детей ничего не угрожает, в настоящее время они выписываются домой", — отметил источник.

Как отмечается, 8 мая в здании проводились ремонтные работы, в частности покраска и заливка крыши.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (производство услуг, не отвечающих требованиям безопасности).