В России 2020 год станет Годом памяти и славы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы. Организацию и проведение в РФ Года памяти и славы возложить на российский организационный комитет "Победа", - говорится в указе.