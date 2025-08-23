В России могут возбудить дело в отношении блогера Маркаряна о призывах к терроризму

В Росси могут возбудить дело в отношении блогера Маркаряна по обвинению в призывах к терроризму

Прокуратура Москвы может привлечь российского блогера армянского происхождения Арсена Маркаряна к уголовному делу по обвинению в призывах к терроризму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, подобные призывы звучали в одном из интервью Маркаряна.

“Блогер, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказывал призывы к терроризму на территории России и в отношении граждан страны с использованием беспилотников”,- сообщила прокуратура Москвы.

В следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Маркаряна дела о публичных призывах к терроризму.

В РФ предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы по данной статье.