В России могут возбудить дело в отношении блогера Маркаряна о призывах к терроризму

Прокуратура Москвы может привлечь российского блогера армянского происхождения Арсена Маркаряна к уголовному делу по обвинению в призывах к терроризму.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Согласно информации, подобные призывы звучали в одном из интервью Маркаряна.
“Блогер, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказывал призывы к терроризму на территории России и в отношении граждан страны с использованием беспилотников”,- сообщила прокуратура Москвы.
В следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Маркаряна дела о публичных призывах к терроризму.
В РФ предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы по данной статье.