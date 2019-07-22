В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с утечкой данных клиентов интернет-магазина Ozon

Компрометация 30 тыс. аккаунтов клиентов интернет-магазина Ozon не привела к фактическому нарушению прав граждан по персональным данным.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Роскомнадзоре.

"Всю прошлую неделю мы активно взаимодействовали с руководством и специалистами компании Ozon, чтобы проверить сведения СМИ об утечке данных 400 тыс. клиентов интернет-магазина", - рассказал журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

По словам Ампелонского, специалисты Ozon представили "убедительную аргументацию" в пользу того, что оказавшаяся в открытом доступе база данных "была скомпилирована неизвестными лицами из различных источников".

"Более 90% "скомпрометированных" данных являются продуктом автогенерации паролей. В то же время, около 30 тыс. пар "логин - пароль" оказались подлинными", - сказал он.

После случившегося специалисты компании произвели "замену скомпрометированных паролей и уведомили об этом пользователей".

"Складывается впечатление о недобросовестной конкурентной борьбе и попытке неизвестных злоумышленников скомпрометировать компанию Ozon", - добавил Ампелонский.

Ранее СМИ сообщили, что более 450 тыс. адресов и паролей пользователей для входа в Ozon попали в открытый доступ.