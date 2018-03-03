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    В Рио-де-Жанейро вооруженные люди захватили заложников в отделении банка - ВИДЕО

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные люди захватили заложников в одном из банковских отделений в Рио- де-Жанейро.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.

    инцидент произошел в районе Мадурейра в северной части города. На место прибыли представители батальона специальных операций, элитного подразделения военной полиции штата Рио-де-Жанейро. Они ведут переговоры с преступниками.

    Точное число заложников не сообщается. По предварительной информации, речь идет о попытке ограбления.

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