В Рио-де-Жанейро в сгоревшей машине нашли тело греческого посла

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Автомобиль, который был взят напрокат пропавшим без вести послом Греции в Бразилии Кириакосом Амиридисом, был обнаружен правоохранительными органами южноамериканской страны.

Как передает Report, об этом сoобшил телеканал Globo.

По его данным, внутри автомобиля найден обгоревший труп. Он направлен на экспертизу.

Согласно предварительным данным полиции, в последний раз посла видели в Рио-де-Жанейро вечером 26 декабря. Об исчезновении дипломата сообщила его жена.

Амиридис, как и главы других дипмиссий, работает в бразильской столице Бразилиа. По данным СМИ, в Рио-де- Жанейро он проводил рождественские и новогодние каникулы.

Он работал генеральным консулом Греции в Рио-де- Жанейро с 2001 по 2004 год. В январе текущего года он вступил в должность посла.