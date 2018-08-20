В Рио-де-Жанейро в ходе рейдов силовиков погибли не менее 14 человек

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Не менее 14 человек погибли утром в понедельник в Рио-де-Жанейро в результате операций бразильских сил правопорядка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в рейдах в нескольких районах Северной зоны мегаполиса участвует более 4 тысяч силовиков.

Особо напряженная ситуация сложилась в квартале Пенья, где погибли восемь человек и слышна интенсивная стрельба.

В портовом муниципалитете Нитерой после погони и перестрелки правоохранителями были убиты шесть предполагаемых бандитов.