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    В Рио-де-Жанейро в ходе рейдов силовиков погибли не менее 14 человек

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Не менее 14 человек погибли утром в понедельник в Рио-де-Жанейро в результате операций бразильских сил правопорядка.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в рейдах в нескольких районах Северной зоны мегаполиса участвует более 4 тысяч силовиков. 

    Особо напряженная ситуация сложилась в квартале Пенья, где погибли восемь человек и слышна интенсивная стрельба.

    В портовом муниципалитете Нитерой после погони и перестрелки правоохранителями были убиты шесть предполагаемых бандитов.

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