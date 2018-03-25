В Рио-де-Жанейро в ходе перестрелки в одной из фавел погибли семь человек

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Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Не менее семи человек были убиты в субботу в ходе перестрелки между бразильской полицией и бандитами в одной из самых крупных фавел (трущоб) Рио-де-Жанейро - Росинье.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает в коммюнике военизированная полиция штата Рио-де-Жанейро, ее сотрудники патрулировали улицы, когда попали под обстрел. В результате боя семь преступников были ранены, затем их доставили в больницу, где они скончались от полученных ранений.

В середине февраля правительство Бразилии приняло решение передать обеспечение безопасности в штате Рио-де-Жанейро вооруженным силам страны.