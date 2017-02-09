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    В Рио-де-Жанейро произошли столкновения между полицией и протестующими

    Полицейские применили против манифестантов слезоточивый газ и резиновые пули

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Столкновения между военной полицией и манифестантами произошли в центре Рио-де-Жанейро около здания региональной Законодательной ассамблеи.

    Как передает Report, представители правоохранительных органов применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

    Участники акции сломали несколько урн для мусора и подожгли офис одного из банков, расположенный неподалеку. В здании начался пожар. Пока не известно, что именно спровоцировало беспорядки. Митингующие выступают против приватизации ряда региональных предприятий и мер жесткой бюджетной экономии, а также требуют выплатить госслужащим задолженность по зарплате.

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